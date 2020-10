Funzionari delle Dogane in azione al porto, sequestrate 30 tonnellate di pellet

Un maxi sequestro di pellet è stato effettuato al porto dai funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli nell’ambito delle operazioni di controllo effettuate sulle merci in importazione. In collaborazione con la guardia di finanza hanno sequestrato quasi 30 tonnellate di legno

eco-combustibile in pellet proveniente dalla Tunisia e destinato a un importatore siciliano.

La merce, sottoposta alle analisi presso il laboratorio chimico territoriale per accertarne la conformità secondo le indicazioni presenti sulla confezione, "è risultata essere di una qualità inferiore a quella dichiarata in etichetta". L’importatore è stato denunciato per vendita di prodotti industriali con segni mendaci all’autorità giudiziaria, che ha convalidato il sequestro dell’intera partita di merce.