Porto, sequestrati 4 mila giocattoli: erano nascosti in un container proveniente dalla Cina

La guardia di finanza di Palermo, insieme al personale dell'Agenzia delle Dogane, ha sequestrato 4.008 giocattoli di provenienza cinese, potenzialmente pericolosi per la salute a causa dell’elevata presenza di una sostanza utilizzata per rendere i prodotti plastici maggiormente pieghevoli e morbidi. L'operazione è scattata al porto. I giocattoli erano all'interno di un container proveniente direttamente dalla Cina. L'importatore è stato denunciato.

Il provvedimento è stato disposto dalla Procura di Palermo. Le analisi chimiche effettuate sui giocattoli dal laboratorio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno permesso di evidenziare la presenza di un quantitativo di “ftalati” oltre il limite imposto dalla normativa europea e quindi potenzialmente pericolosità per la salute delle persone, specialmente bambini. Gli ftalati difatti sono noti interferenti endocrini di cui la comunità scientifica ha provato il legame con obesità, insulino-resistenza, asma e disturbo da deficit di attenzione ed iperattività.

L'operazione è stata messa a segno dai finanzieri del primo nucleo operativo metropolitano insieme ai funzionari dell’Ufficio delle dogane. I giocattoli non erano conformi alle normative vigenti ed erano muniti di marchio CE falso. "Le operazioni svolte - si legge in una nota - rientrano nell’ambito delle attività promosse attraverso il protocollo di intesa siglato tra la guardia di finanza e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con il quale si è deciso di rafforzare il contrasto ai traffici illeciti connessi alla circolazione delle merci in ingresso nel territorio doganale dell’Unione Europea".