Porto, sequestrate 2,5 tonnellate di gas refrigerante: erano in un container proveniente dalla Cina

I funzionari dell'agenzia Dogane e monopoli e i militari della guardia di finanza, nell’ambito delle operazioni di controllo effettuate sulle merci in importazione, hanno sequestrato 50 bombole contenenti 2,5 tonnellate di gas refrigerante di tipo Hfc R-422D (gas fluorurato a effetto serra).

Il carico di bombole, stivato in un container proveniente dalla Cina e destinato a un importatore siciliano, è stato intercettato nel corso di un controllo documentale delle merci in entrata o in transito "e solo a seguito di una mirata analisi dei rischi - si legge in una nota - si è deciso di verificare la natura delle merci riscontrando un’etichettatura non conforme a quanto prescritto dalla normativa europea per gli specifici prodotti".

A carico dell’importatore, per la violazione amministrativa, è applicabile una sanzione pecuniaria variabile da un minimo di 5 mila a un massimo di 50 mila euro. "L’attività istituzionale di controllo, svolta da Adm e dalla guardia di finanza per contrastare i traffici illeciti - si legge ancora nella nota - rafforza sempre più l’efficacia del presidio degli spazi doganali a tutela della sicurezza dei prodotti e della salute dei consumatori.