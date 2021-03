Sbarcano al porto a bordo di due Chevrolet Camaro: denunciati per riciclaggio

E' successo nell’ambito delle consuete operazioni di controllo sui passeggeri ed i veicoli in arrivo dalla Tunisia. In azione gli agenti dell’ufficio di polizia di frontiera marittima di Palermo

Stavano per sbarcare al porto con due vetture che gli agenti hanno intuito che fossero "di dubbia provenienza". La polizia ha intercettato e denunciato per il reato di riciclaggio due passeggeri con doppia cittadinanza libico-maltese che erano in arrivo dalla Tunisia. E' successo nell’ambito delle consuete operazioni di controllo sui passeggeri ed i veicoli in arrivo dal Paese africano.

"I due uomini, infatti - spiegano dalla questura - al momento dello sbarco viaggiavano a bordo di due autovetture di grossa cilindrata Chevrolet Camaro di colore nero, i cui documenti in fase di controllo sono risultati alterati e contraffatti. In particolare, gli operatori dell’ufficio di polizia di frontiera marittima di Palermo hanno constatato che il numero seriale del telaio risultava diverso rispetto al numero registrato sul documento e che la carta di circolazione internazionale appariva verosimilmente manipolata, poiché priva dei timbri di convalida che la contraddistinguono".

Gli agenti hanno quindi proceduto al deferimento in stato di libertà dei due uomini (le iniziali sono rispettivamente: A.M. e G.A.) per il reato di riciclaggio. Le due auto, nonché i relativi documenti, sono stati sottoposti a sequestro probatorio per una successiva analisi tecnica.

Gallery