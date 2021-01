Dichiara solo cinquemila euro, ma ne ha il doppio: fermato prima di partire per Tunisi

Valuta non dichiarata per un importo di poco superiore ai diecimila euro è stata scoperta al porto dai funzionari Adm e dai militari della guardia di finanza. L'intervento è scattato nell'ambito delle attività di contrasto agli illeciti valutari.

Dai controlli è emerso che un viaggiatore, residente in Italia e in partenza per la Tunisia, nonostante avesse dichiarato di essere in possesso di soli 5.000 euro, nascondeva altre banconote nei propri bagagli per un importo complessivo di poco più di 10.000 euro. Nel rispetto della normativa, "che stabilisce l'obbligatorietà della dichiarazione in dogana per i trasferimenti di denaro contante pari o superiori a 10.000 euro", l'uomo si è avvalso dell'istituto dell'oblazione mediante il pagamento immediato di una somma ridotta quantificata sulla parte eccedente.