Arriva al porto un container proveniente dalla Cina: scatta maxi sequestro

Operazione dei funzionari Adm dell'ufficio dogane di Palermo che al porto hanno sequestrato quasi mille articoli contraffatti. L'attività di intelligence è stata svolta insieme ai militari della guardia di finanza del primo Nucleo operativo metropolitano.

"In un container proveniente dalla Cina, insieme ad altri articoli per la cosmesi - si legge in una nota - sono stati importati dei piegaciglia che i funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli hanno sottoposto a controllo, rilevando sulle confezioni il marchio di una nota società operante nel settore della profumeria e dei prodotti per la bellezza. L’attività di riscontro, effettuata di concerto con i titolari del marchio ha permesso di accertare la contraffazione".

Pertanto la merce è stata sequestrata e l’importatore denunciato all’autorità giudiziaria che ha convalidato il sequestro. L’attività di servizio - conclude la nota - si inquadra nell’ambito della costante azione di controllo a tutela non solo dei titolari dei marchi, ma anche dei consumatori che fanno affidamento sulla genuinità dei prodotti originali che garantiscono sicurezza e qualità".