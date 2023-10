Palermo torna a vedere il mare, apre il Marina Yachting: al centro la fontana danzante più grande d'Italia

Un sogno vista mare. Da oggi Palermo è di nuovo "tutto porto" grazie all'apertura del Marina Yachting, la grande infrastruttura che cambia il volto del molo trapezoidale e restituisce ai palermitani il contatto con l'acqua. Il muro che divideva la città in due non esiste più e il mega progetto di riqualificazione prende forma. Ben 14 accosti per panfili da oltre cento metri, una piazza, quattro ristoranti, sette botteghe dedicate a moda e cibo, un laghetto artificiale, un anfiteatro, una sala conferenze, una scuola di cucina, una spa e, non ultima, la fontana musicale più grande d'Italia.

Un investimento da 30 milioni di euro

Il porto e la città, da adesso, sono di nuovo complici tra loro. Così come voluto dal presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale Pasqualino Monti. "La prima volta che ho visto questo spazio - racconta - era il 2017. Raccontava un paesaggio indecoroso, fatiscente. C'erano delle gru abbandonate, costate 80 miliardi di lire, che non avevano mai alzato un grammo di merce. Ci aspettiamo di accogliere oltre 930 mila passeggeri croceristi, perché Palermo da oggi è più bella e attrattiva. Quel laghetto, che rappresenta il mare del 1500, è un sogno che anticipa tutta la meraviglia che questa città sa offrire".

Un posto bifronte che mette insieme passato e presente, economia e tempo libero, turisti e cittadini in una narrazione quotidiana che parte dal mare. Lo spazio, ben 40 mila metri quadrati (di cui solo 7 mila sono occupati dal laghetto), il cui ingresso avverrà da via Patti, è stato oggetto di uno dei più importanti interventi di rigenerazione urbana realizzati a Palermo da dopo la guerra: oltre 30 milioni di investimento per meno di due anni di cantiere (esattamente 18 mesi). Complessivamente sono stati demoliti circa 30 mila metri cubi di strutture fatiscenti e abusive, due gru alte 54 metri e 29 silos. La direzione artistica è stata affidata all'architetto Sebastiano Provenzano, mentre la direzione lavori all'ingegner Enrico Petralia.

La fontana danzante più grande d'Italia

La maggiore attrazione sarà "Marina", la fontana danzante musicale più grande d'Italia. Un'opera artistica (ma anche creativa e sostenibile) che andrà ad abbellire il laghetto urbano manifestandosi attraverso veri e propri spettacoli musicali d'acqua e luci, come "Skyfall" di Adele o "Zitti e buoni" dei Maneskin. Il primo spettacolo in occasione dell'inaugurazione, con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ispirata alla sirena bambina narrata nella favola di Gianni Rodari dedicata alla "Sirena di Palermo", grazie all'impianto di filtrazione e ricircolo, non farà sprechi utilizzando sempre la stessa acqua. Un simbolo evocativo e magico realizzato da un'azienda veneta, la Forme d'Acqua Venive Fountains, che sarà in azione ogni sera dalle ore 20.

La passeggiata sulla Cala e il Castello a Mare

Il progetto del Palermo Marina Yachting, partito da Sant'Erasmo, ora pensa a dare continuità alla passeggiata sulla Cala che si concluderà con il waterfront (e qui si procede in due step, il primo potrebbe già essere consegnato a dicembre dell'anno prossimo). Il Castello a Mare, intorno al quale la grande opera si è sviluppata perché grazie agli scavi ne è stato rintracciato il perimetro, si candida a diventare sito Unesco: affidato per vent'anni alle Vie dei Tesori, diventerà un museo virtuale. Sarà la fondazione culturale ad aver cura del sito monumentale e a investire oltre 1 milione di euro per la sua nuova vita.

Una scuola di cucina targata Gambero Rosso

Al Pmy (questo l'acronimo con cui l'Autorità portuale ha ribattezzato la nuova area) arriva anche la scuola di Gambero Rosso: una vera e propria accademia del gusto, aperta a corsi di formazione multidisciplinare non solo per appassionati ma anche per i croceristi e semplici cittadini. Ma anche Giglio.com, fra le prime boutique di alta moda a Palermo, che ora apre al lusso vista mare, aggiungendo una nuova insegna alle cinque storiche situate nel cuore della città.

Le botteghe e i ristoranti

Nei nove edifici, invece, si affacceranno le botteghe che ospitano alcune delle più importanti eccellenze siciliane che funzioneranno come un vero e proprio condominio. Ci sarà il Morettino Coffee Lab, un approdo per celebrare il rito del caffè; Costa, la pasticceria con una storia lunga tre generazioni; Bruno Ribadi, il birrificio artigianale siciliano dei fratelli Biundo nato sei anni fa; Prezzemolo & Vitale, con "Retrobottega al porto" e una formula più orientata alla ristorazione e alla cambusa; Cappadonia, la gelateria che per cinque anni consecutivi si è aggiudicata i "Tre coni" del Gambero Rosso; e infine Passami ù coppu, la versione street food della cucina di Natale Giunta. Già aperti da domani, sabato 14 ottobre, Giglio, Cappadonia, Passami ù coppu e Bruno Ribadi, cui si aggiungeranno gli altri nelle prossime settimane.

E proprio Natale Giunta, che ha lasciato il monumento che ha ospitato sino a ora il suo ristorante, ovvero il Castello a Mare, aprirà proprio lì il suo ristorante. Un rooftop con un giardino pensile sul mare, che lo chef ha voluto chiamare CitySea, rappresenta una gigantesca struttura a forma di nave. Due piani che si affacciano sul mare e ospiteranno al pianterreno il bistrot, per bere un drink o assaggiare pizze gourmet, e al primo piano il ristorante con vista mozzafiato, anche sulla fontana danzante, che funzionerà sia come sushi bar che come steakhouse. La data di apertura, in questo caso, è prevista per il primo dicembre.

Ma il CitySea non sarà l'unico ristorante. Ci sarà PortoCostanza, nato dall'esperienza di Marco e Costanza Durastanti che porta in riva al mare - dopo Villa Costanza - tutte le conoscenze affinate nella filiera corta e nei presidi Slow Food; Molo 53, una pizzeria in riva al mare con prodotti ricercati; e infine Ciurma, con i suoi panini di mare e un menu dedicato interamente al sushi. L'apertura delle tre insegne, in questo caso, è fissata al prossimo 22 ottobre.

Un centro congressi e un anfiteatro con vista su Monte Pellegrino

Spazio anche al Marina Convention Center, una sala conferenze che l'Autorità portuale metterà a disposizione per eventi e congressi dal taglio nazionale e internazionale. Una sala plenaria da 200 posti, più due sale più piccole da 50 e 20 sedute, dotate di sofisticati impianti tecnologici e multimediali che faranno a gara con i più importanti spazi espositivi europei. Ci sarà anche un piccolo teatro panoramico, che guarda a Monte Pellegrino, da 200 posti a sedere, ma pure parcheggi a pagamento e prossimamente stalli per bike e car sharing.

Capitolo sicurezza

Sul tema della sicurezza è il sindaco Roberto Lagalla a fare il punto: "Entro fine anno ci sarà un contingente aggiuntivo di agenti polizia municipale, tra 40 e 50 unità, grazie a un'interlocuzione sensibile con il ministro Piantedosi. Da gennaio sarà operativa la control room del corpo di polizia municipale, integrata con le centrali operative di altre forze dell'ordine. Conteremo su un sistema di telesorveglianza, attivato attraverso i fondi Pon-legalità, non solo per controllo dell'ordine pubblico, ma anche per funzioni di verifica di polizia ambientale. Prevederemo due droni con funzioni specifiche di polizia ambientale e anche la presenza di mera vigilanza urbana".