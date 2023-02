Porticello, un'intera comunità a lutto: morto infermiere di 49 anni

Un'intera comunità a lutto. Porticello è sotto choc per la morte di Giuseppe Sorte, infermiere 49enne. L'uomo è morto improvvisamente, in seguito ad un malore, probabilmente un infarto fulminante. L'uomo era residente a Porticello, ed era originario di Bagheria. Giuseppe Sorte, padre di due bambini, lavorava all’ospedale Giglio di Cefalù ed era molto conosciuto nella piccola borgata. La tragedia si è consumata ieri, intorno all’ora di pranzo. L'uomo si è accasciato, privo di sensi. Inutili i soccorsi. Sorte era stato in servizio anche nel reparto di Urologia del Civico.