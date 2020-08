Barca in avaria a largo di Porticello: la guardia costiera mette in salvo tre persone

Una barca in avaria con tre persone a bordo è stata soccorsa ieri dalla guardia costiera, a circa 400 metri dalla costa di Porticello.

A dare l’allarme un militare libero dal servizio, che ha notato i passeggeri che si sbracciavano e urlavano per richiamare l'attenzione e chiedere aiuto. Le loro condizioni di salute sono buone. L’imbarcazione è stata trainata in un cantiere nautico di Porticello, dove il personale meccanico ha riscontrato un'avaria all’impianto elettrico del sistema propulsivo.

La guardia costiera di Porticello ricorda a tutti i naviganti che prima di intraprendere la navigazione bisogna verificare il livello di carburante a bordo, fare la manutenzione del motore e dello scafo. Inoltre, verificare sempre, preventivamente, le condizioni meteomarine in atto e le previsioni future, portare con sé i documenti di bordo e le dotazioni di sicurezza (in numero adeguato per le persone imbarcate) e di navigare con massima attenzione all’orizzonte, per prevenire collisioni con persone o oggetti galleggianti.