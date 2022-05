La strage 75 anni dopo, in migliaia alla manifestazione di Portella della Ginestra per il lavoro e la pace

Dopo due anni di stop causa pandemia, Portella della Ginestra torna ad animarsi con migliaia di persone che hanno manifestato per il lavoro e la pace - questi i temi scelti - nei luoghi simbolo della strage avvenuta nel '47 e in cui furono uccise undici persone tra braccianti, contando, donne e bambini. Questa mattina la commemorazione, organizzata dalla Cgil assieme alla Flai Cgil in occasione del 75° anniversario, è iniziata con la deposizione di una corona nella cappella dedicata alle vittime del cimitero di Piana degli Albanesi. Poi il corteo, accompagnato dalla banda di Mezzojuso che ha intonato "Bella ciao", si è mosso dalla Casa del Popolo verso il pianoro di Portella.

La cerimonia è proseguita davanti al "Sasso di Barbato" con la lettura dei nomi delle vittime affidata del novantenne Serafino Petta, uno dei sopravvissuti all'eccidio. I saluti istituzionali sono stati affidati a Maria Modica, responsabile della Camera del Lavoro di Piana degli Albanesi, al segretario generale Cgil Palermo Mario Ridulfo e alle conclusioni del segretario generale Flai Cgil Giovanni Mininni. "Una manifestazione - si legge in una nota del sindacato - che, oltre a rivendicare il lavoro e a chiedere, come ogni anno, che sia fatta verità e giustizia sulla prima strage di Stato dell'Italia repubblicana, quest'anno è improntata sui temi della pace". L'appello per un Primo maggio per il lavoro e per la pace diffuso dalla Cgil ha ricevuto oltre sessanta adesioni da parte di associazioni e realtà del mondo laico e cattolico.

"Finalmente di nuovo in piazza - scrive questa mattina la Cgil sulla pagina social - per un appuntamento per niente rituale. Primo maggio a Portella della Ginestra. Primo maggio della memoria, della commemorazione, primo maggio della speranza. Perché il ricordo faccia prendere coscienza a tutti dei vecchi e nuovi problemi della nostra terra, rafforzi la consapevolezza della necessità di un’azione collettiva e di un’azione di governo che esca dai soliti schemi pre elettorali e metta in primo piano gli interessi dei siciliani. Il lavoro, la lotta contro lo sfruttamento, la giustizia sociale, la lotta contro la mafia, la pace sono i nostri obiettivi. Oggi, nel periodo difficile che viviamo, come ieri".

Orlando: "Portella primo esempio di strategia della tensione in Italia"

"La strage di Portella - dice il sindaco Leoluca Orlando - fu il primo esempio di strategia della tensione in Italia e rappresentò il tentativo da parte del sistema politico-criminale-mafioso di destabilizzare la nostra democrazia. Oggi a distanza di 75 anni di distanza da quell'eccidio manca ancora una verità storica e giuridica. Un vuoto che mortifica i diritti per la cui difesa, come fecero i rappresentanti dei braccianti, i dirigenti sindacali e gli esponenti della sinistra che a Portella festeggiavano il Primo maggio, dobbiamo continuare a lottare: i diritti previsti dalla carta costituzionale tra questi il diritto al lavoro sancito dalla nostra Costituzione e soprattutto il diritto alla pace, oggi purtroppo mortificato da una guerra assurda".

Libera Terra ricorda l'impegno di Nicosia e Schirò

"Ogni primo maggio - si legge sulla pagina social dell’associazione Libera Terra - la nostra memoria non può che andare a Portella della Ginestra, tragico scenario della strage del 1947. Il primo maggio ricordiamo le vittime innocenti, cadute per mano mafiosa, mentre celebravano la festa dei lavoratori, condividendo quel poco che avevano e la fiducia in un futuro migliore. Oggi ricordiamo, inoltre, l’impegno di Mario Nicosia e Giacomo Schirò, sopravvissuti alla strage che ci hanno lasciato da qualche anno, rinnovando il nostro impegno a continuare a chiedere verità e giustizia per le vittime della strage e per tutte le vittime innocenti delle mafie”.