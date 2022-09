Ballarò, sfiorata rissa a bottigliate e schiamazzi: "Stamattina c'era un uomo che girava con una pistola"

Risse, schiamazzi e spaccio nella zona di Porta Sant'Agata, soprattutto tra le vie Martoglio e Mira, dove stamattina i residenti hanno dovuto anche fare i conti con un uomo armato di pistola (non è chiaro se vera o gioccatolo). Una situazione di illegalità e caos che rende la vita impossibile a molti cittadini.

Come raccontano a PalermoToday alcuni residenti, ieri sera nella zona vicinissima al mercato di Ballarò, ci sarebbe stato una specie di raduno con almeno una sessantina di persone e musica a tutto volume per strada. Nella prima mattinata di oggi, invece, alcuni stranieri hanno litigato per strada, minacciandosi con delle bottiglie di vetro e rompendole anche contro i pali della luce. Nessuno si sarebbe fatto male e sembra che la situazione sia poi tornata alla normalità non con l'arrivo delle forze dell'ordine, ma di un uomo, anche lui straniero, che avrebbe percorso la strada tenendo una pistola in mano.

"Non l'ha puntata contro nessuno - spiega un cittadino che ha assistito alla scena - e neppure abbiamo capito se si trattasse di un'arma vera o di un giocattolo. Poi è entrato in uno dei negozietti che si trovano nella zona...".

Già in passato i residenti avevano protestato per i continui schiamazzi, le liti in strada, il disturbo creato ad ogni ora del giorno e della notte da impianti stereo tenuti a tutto volume. Una situazione che nel tempo è solo peggiorata e sta facendo pensare a diversi residenti - che hanno invece creduto nella riqualificazione del centro storico - di fuggire e di andare a vivere altrove.