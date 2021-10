Cadono calcinacci da Porta Nuova, varco chiuso al transito dei pedoni

Crollano calcinacci da Porta Nuova e lo storico varco d'accesso alla "città vecchia" viene chiuso al transito dei pedoni. Lo ha deciso l'Esercito, proprietario dell'immobille, dopo che nei giorni scorsi si è verificato il distacco di alcuni "pezzi" di cornicione. I militari stanno procedendo alla messa in sicurezza del monumento, entrato a far parte del percorso Arabo-Normanno.

Stop al transito quindi sia in direzione della cattedrale sia nel senso contrario, e cioè da corso Vittorio Emanuele verso piazza Indipendenza, con i pedoni costretti a fare un lungo percorso alternativo per potersi immettere sul Cassaro. Anche se qualcuno ha strappato la rete arancione che segnala il pericolo per creare un passaggio. In queste ore i tecnici stanno provvedendo a ripristinare la chiusura di tutto il varco.

Non è la prima volta che Porta Nuova viene chiusa al transito per lavori di manutenzione. Il complesso monumentale cinquecentesco è stato ripetutamente, nel corso degli ultimi sei anni, oggetto di interventi di restauro a favore della facciata e della balaustra che mostrava segni di cedimento. L'ultima chiusura risale allo scorso anno.