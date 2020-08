"Vogliamo il porta a porta": petizione a Sferracavallo e Tommaso Natale

Una petizione popolare per richiedere il porta a porta a Sferracavallo e Tommaso Natale. Avviata una raccolta firme. A renderlo noto è il capogruppo al Comune del Movimento 5 Stelle, Antonino Randazzo. "A Palermo - dice - c’è voglia di raccolta differenziata e decoro da parte dei cittadini e di risolvere l’emergenza cronica di una città molto sporca superando una visione fino ad oggi 'discaricocentrica' da parte di questa amministrazione comunale. Per questo motivo, raccogliendo le richieste di residenti, è stata avviata dai comitati di cittadini di Sferracavallo e Tommaso Natale una petizione e raccolta firme per richiedere l’avvio del porta a porta per tutti i cittadini delle due borgate".

"I residenti interessati a firmare - prosegue Randazzo - possono trovare i moduli nelle seguenti attività commerciali di Sferracavallo: merceria Plutarco (via del Manderino angolo via Barcaioli); Antica Trattoria Sferracavallo (via Torretta 17) ; gelateria La Delizia (via Dammuso)".