Un'area attrezzata per il fitness all'aperto, arriva anche a Palermo la prima Popup Sport Zone

Arriva a Palermo la prima Popup Sport Zone cittadina, che sarà realizzata al giardino Vincenzo Florio a Case Rocca. Palermo è infatti una delle 10 località italiane selezionate nell’ambito dell’apposito progetto, promosso da Asc (Attività Sportive Confederate), con il contributo del Dipartimento per lo Sport.

Si è tenuta questa mattina la presentazione e la prima posa dei macchinari di fitness sul prato. Presenti il sindaco Roberto Lagalla, l’assessore allo Sport Alessandro Anello e il presidente regionale di Asc Sicilia e vice presidente vicario di Confcommercio Palermo, Fabio Gioia, i quali hanno posto in evidenza come gli obiettivi delle Popup Sport Zone, realizzate con l’intervento finanziario e progettuale di Asc, siano quelli di migliorare la qualità di vita dei cittadini, contribuendo a generare modelli urbani sostenibili e favorendo la diffusione della pratica sportiva come strumento di socialità, inclusione e salvaguardia della salute. Le Popup Sport Zone sono infatti aree attrezzate all’aperto, provviste anche di dotazioni dedicate ai diversamente abili e dunque accessibili da tutti, gratuitamente e in qualsiasi momento della giornata.

Nel corso della mattinata si è tenuta anche la cerimonia di posa in opera, che segna ufficialmente l’avvio dei lavori. Ciò significa che a breve, non appena saranno completati gli interventi necessari, la città di Palermo potrà usufruire di un nuovissimo e funzionale spazio, in grado di ospitare molteplici attività all’aria aperta, favorendo la diffusione del benessere psicofisico e momenti di socialità.

“Ogni iniziativa che migliora i servizi resi ai cittadini - dichiara Lagalla - è un passaggio importante. Un significativo passo che ha due obiettivi: rendere maggiori opportunità e l’altro è quello di creare, attraverso ulteriori disponibilità, un filo di intesa con i cittadini perché si facciano anche loro carico della città, contribuendo alla sua pulizia, al rispetto dei luoghi, essendone custodi. Questo è il senso di questa donazione di oggi, per la quale va il mio sentito ringraziamento ad Asc. Lo spazio di Case Rocca è molto amato dai palermitani, da chi pratica attività fisica e da chi semplicemente vuole passare del tempo all’aria aperta e, per questa ragione, mi auguro che questo spazio per il fitness venga apprezzato e rispettato”.