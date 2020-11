Pontile pericolante a Mondello, area transennata dalla guardia costiera

C’era chi lo percorreva per respirare l’aria di mare, chi per scattare una foto al golfo di Palermo o per godersi un raggio di sole sulla panchina. Adesso però il pontile di Mondello è stato transennato e chiuso con i sigilli dalla guardia costiera perché ritenuto pericolante.

Il personale dell’Ufficio locale marittimo di Mondello ha accertato che il pontile non sarebbe sicuro segnalando, come si legge nell’ordinanza firmata lo scorso 16 novembre, la "necessità di un intervento immediato di manutenzione di tutta la struttura".

"Sono vietati la sosta e il transito di mezzi terrestri e persone in tutto il pontile - si legge ancora nell’ordinanza - nonché qualsiasi altra attività marittima subacquea e di superficie".

Gallery