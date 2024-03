Ponte sullo Stretto, Schifani: "La Regione parte civile contro chi ci ostacola"

"La levata di scudi della sinistra contro il Ponte sullo Stretto è l'emblema di quel fronte del 'no' ideologico alle grandi opere che per troppi anni ha paralizzato il Paese, impedendone la crescita e lo sviluppo". A dirlo è il presidente della Regione Sicilia Renato Schifani dopo l'incontro degli esponenti dei Verdi, Bonelli e Fratoianni che hanno dichiarato di essere ancora determinati ad andare contro la realizzazione dell'infrastruttura agendo tramite la Procura.

"Il mio governo - ha aggiunto Schifani - è determinato a mettere in campo ogni forma di iniziativa a sostegno di questa infrastruttura strategica: siamo pronti anche a costituirci parte civile nei confronti di coloro i quali si rendessero protagonisti di azioni penali temerarie per rallentare l'opera. La Sicilia e l'Italia tutta non hanno più tempo da perdere".

Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana e deputato Avs, aveva detto: "Il progetto del ponte sullo Stretto è uno scempio gigantesco e furto di risorse ai danni della società italiana, della Sicilia, del mezzogiorno e dell'intero paese, un'operazione irrazionale e irragionevole e uno scempio ambientale e paesaggistico. Quelle risorse che andrebbero investite in altri modi, in un Paese che è malato di diseguaglianze. Pensiamo che questa battaglia è importante e parla a tutto il Paese, se ci fosse un referendum lo vinceremmo perché la gente non ce la fa più, io un po' lo sento, magari per tradurlo in risultati elettorali ci vorrà un po' di fatica ma intanto da qualche parte è cominciato il controvento e speriamo e incrociamo le dita che vada a vanti... ma la gente inizia a non poterne più".