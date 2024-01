Il corridoio Palermo-Helsinki e il Ponte sullo Stretto, Salvini: "Apertura cantieri evento mondiale"

Non solo Ponte sullo Stretto per lo sviluppo di Calabria e Sicilia. Matteo Salvini lo ha ribadito stamattina intervenendo in videocollegamento, al convegno "Palermo-Helsinki: il corridoio con il Ponte sullo Stretto per lo sviluppo sostenibile del Mezzogiorno d'Europa", organizzato dall'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria e dall'Ordine provinciale degli Ingegneri.

"Il ponte - ha detto il ministro - da solo non significa nulla. Sarebbe semplicemente una straordinaria opera di ingegneria. È chiaro però che, con gli altri investimenti sulla rete stradale e ferroviaria di Sicilia e Calabria, non avere il ponte sarebbe un suicidio economico ed ambientale. Non si tratta solo di un'opera ponte ma ci sono anche decine di chilometri di reti stradali e ferroviarie. E il ruolo dei sindaci, al di là di ogni colore politico, sarà fondamentale perché ciascun territorio comprenda e accompagni la realizzazione del ponte"

Secondo Salvini, "l'apertura dei cantieri per la realizzazione del Ponte nel 2024 sarà un evento mondiale. E molti, da ogni parte del mondo saranno attratti dal ponte più lungo, più innovativo, più sostenibile del mondo".

Per il ministro "si tratta di un'opera straordinaria. E ringrazio chi ci ha lavorato negli anni passati e chi ci sta lavorando in questi mesi e questi giorni. Tutti gli studi passati hanno certificato la riduzione di emissioni di Co2. Il ponte non lo fa Salvini. Non è il ponte di Salvini. Il ponte è degli italiani". E ha ribadito che "porterà sviluppo. Porterà lavoro in due terre come Calabria e Sicilia".

Si tratta di un'opera che "impegnerà importanti professionisti, e consentirà a tanti artigiani, a tanti operai - ha sostenuto ancora Salvini - di rimanere qua. Il ponte è anche un diritto alla continuità territoriale per milioni di italiani. Ci sono migliaia di pendolari che quotidianamente vanno avanti-indietro, per motivi di studio, di lavoro, di svago, e di salute. Sarà un acceleratore di sviluppo, che porterà lavoro, benessere, sviluppo e soprattutto speranza". All'incontro hanno partecipato in presenza il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, il presidente di Rfi Dario Lo Bosco e l'amministratore delegato della Società Stretto di Messina Pietro Ciucci.

