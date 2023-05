Via libera dal Senato: il Ponte sullo Stretto è legge

Via libera alla conversione in legge del decreto sul ponte sullo Stretto di Messina. L'aula del Senato l'ha approvato con 103 voti favorevoli, 49 contrari e tre astenuti. Presente il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini. Dai banchi del centrodestra è partito un applauso. Il provvedimento, che era stato approvato alla Camera lo scorso 16 maggio, definisce, tra l'altro, l'assetto della società Stretto di Messina Spa e riavvia le attività di programmazione e progettazione.

Ieri Palazzo Madama aveva respinto con 49 sì e 99 no il voto delle pregiudiziali di costituzionalità sollevate dalle opposizioni sul decreto legge per l'attraversamento stabile tra Sicilia e Calabria.

Nel suo intervento il leader della Lega, Matteo Salvini, ha ribadito che per il ponte l'apertura del cantiere avverrà "l'anno prossimo". Salvini ha poi escluso rischi di infiltrazioni mafiose ("io mi fido della magistratura"), aggiungendo che il "Comitato tecnico-scientifico sarà composto dai più grandi esperti internazionali", coinvolti per realizzare "la più grande opera pubblica a mondo, il ponte a campata unico più grande del mondo che "sarà l'orgoglio dell'Italia nel mondo". Il ministro leghista ora è atteso a Palazzo Chigi, per una conferenza stampa dopo il via libera definitivo al decreto.

Musolino: "Ok al Ponte ma ancora ombre sulle risorse"

Immediate le reazioni tra favorevoli e contrari all'infrastruttura. Dafne Musolino, vicepresidente del Gruppo per le Autonomie, ha dichiarato in aula il voto favorevole: “Sud chiama Nord è da sempre per la costruzione del Ponte dello Stretto, da quando molti che oggi si dicono a favore erano i principali oppositori dell’opera, tirando in ballo alibi inaccettabili per indirizzare le risorse altrove e lasciare nel sottosviluppo le infrastrutture siciliane. Per noi allora il tema non è ponte sì/ponte no, ma ponte come, con quali risorse e quale coinvolgimento dei territori. In questo senso, il Provvedimento ha più ombre che luci. Pensiamo soprattutto al fatto che nel decreto non c’è nessuna indicazione sul dove, come e quando verranno reperite le risorse. Un fatto che alimenta e rende legittime una serie di speculazioni sull’effettiva volontà di realizzare l’opera: lavori avviati e non conclusi, con un territorio nel frattempo devastato, sarebbero un fatto di inaudita gravità. Ma pensiamo anche all’incomprensibile esclusione dei sindaci di Messina e Villa San Giovanni dal Cda della neocostituita Società Ponte dello Stretto, quando la loro presenza avrebbe aiutato al confronto sulle numerose questioni che con gli anni dovranno essere affrontate".

"Sindaci che – ha sottolineato – possono svolgere un importante lavoro di raccordo con i cittadini e che invece vengono chiamati solo a garantire gli aspetti logicistici e infrastrutturali per la realizzazione dell’opera, a partire dal passaggio dei mezzi pesanti che, tra l'altro, movimenteranno un milione di metri cubi di terre da scavo. Il tutto senza che un solo euro venga previsto nel decreto per queste incombenze e per ridurre il più possibile i disagi per i cittadini. Un’opera così importante non può essere impostata senza certezza nelle risorse e con una postura provocatoria nei confronti del territorio. Come esponente di “Sud Chiama Nord” esprimerò quindi un voto favorevole per coerenza con la nostra storia, ma anche come sfida nei confronti del Governo: dimostri davvero di voler realizzare il Ponte. Noi vigileremo rigorosamente e senza sconti, nell’interesse di Messina e di tutta la Sicilia".

Siracusano: "Una bella notizia per l'Italia"

Matilde Siracusano, sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento: “Il decreto Ponte è stato approvato dall’Aula del Senato, ed è dunque ufficialmente legge dello Stato. Una bella notizia per l’Italia, per la Sicilia e per la Calabria. Adesso il governo è pronto a ingranare la quarta per iniziare i lavori entro il 2024 e per dare al Paese un’infrastruttura indispensabile per proiettarci nel futuro. Da messinese ringrazio il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il ministro per le Infrastrutture e i trasporti, Matteo Salvini, e soprattutto il presidente Silvio Berlusconi, che da visionario della politica e della società aveva già anni fa avviato quest’opera straordinaria, bloccata soli dall’ottusità della sinistra. Adesso si volta pagina, e oggi abbiamo scritto un’importante pagina di storia”.

Fdi: "Provvedimento compatibile con la normativa comunitaria"

Ella Bucalo di Fratelli d'Italia: "Per il centrodestra da sempre l’opera è e resta prioritaria e di preminente interesse nazionale. Noi, non abbiamo mai cambiato idea e quell’opera, che riteniamo essenziale per il potenziamento della rete infrastrutturale italiana ed europea l’abbiamo inserita nella prima finanziaria, approvando poi il decreto-legge che oggi siamo chiamati a convertire in legge dello Stato. Un decreto che prevede l’adeguamento del progetto definitivo del ponte a campata unica alle nuove tecnologie e regole di progettazione, e alle nuove normative in tema di vincoli ambientali e paesaggistici. Senza ulteriori perdite di tempo e soldi, senza ulteriori indugi. Si, perché il decreto in questione rimuove anche tutti gli ostacoli di ordine burocratico e amministrativo che sino a oggi hanno costituito un freno imponente alla realizzazione dell’opera".