VIDEO | Ponte sullo Stretto, Salvini: "Costa meno di un anno di reddito di cittadinanza, inizio lavori entro estate 2024"

Così il vicepremier in città per un convegno sul tema all'Istituto euro-mediterraneo. "Il malaffare vive con i 'no'. Il ponte sarà la principale cura antimafia per l'Isola. E' un debito morale verso i siciliani". Schifani: "Faremo di tutto perché si faccia". Oggi l'udienza del processo Open Arms