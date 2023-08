Ponte sullo Stretto, Salvini: "Porterà 100 mila posti di lavoro"

Il Ponte sullo Stretto si farà e sarà una manna dal cielo per l'occupazione. Ne è sicuro Matteo Salvini che è tornato sull'argomento. "Mi incuriosisce che Pd e 5S, che parlano di salario minimo, dicano no a opere pubbliche come il Ponte" di Messina "che porterà 100 mila posti di lavoro" ha detto il ministro delle Infrastrutture. "Un governo deve ascoltare: noi stiamo ascoltando tassisti, balneari, sindacati. A differenza di altri governi che decidevano senza ascoltare nessuno. È giusto ascoltare. Poi, è chiaro che se Pd e M5S difendono il reddito di cittadinanza, così com'è e non cambiano idea su nulla, noi abbiamo il dovere di tirare dritto".

"Io sto lavorando giorno e notte anche ad agosto per aprire cantieri - ha aggiunto Salvini -, siamo al livello minimo di disoccupazione da 14 anni a questa parte, quindi conto che non ci siano salari minimi ma stipendi buoni e lavori buoni per milioni di italiani. Il fatto che si andrà a esaurire il reddito di cittadinanza per chi può lavorare sarà un aiuto. Ovviamente bisogna combattere i contratti pirata, ma più apro i cantieri e più ci sono salari dignitosi per i lavoratori italiani".