Ponte, Salvini resuscita la Stretto Spa: ha già macinato 300 milioni in carte e illusioni

Ha prodotto per decenni solo una tonnellata di illusioni e carte. Quarant’anni di parole sul Ponte costate centinaia e centinaia di miliardi. Oggi riparte la Stretto di Messina Spa. La società nata nel 1981 e messa in liquidazione dal governo Monti nel 2013 sarà riattivata "per riavviare il progetto di realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina prevista la riattivazione della società Stretto di Messina spa attualmente in liquidazione". E' quanto sapere dal Mef, al termine del consiglio dei ministri. Una decisione già anticipata da Matteo Salvini deciso più che mai a realizzare il ponte delle meraviglie: "Mi impegno a farlo partire, sarà l'opera più green, più innovativa, più eccezionale che toglierà inquinamento e pulirà anche il mare", ha detto nel corso di una diretta social.

Una storia controversa quella della Stretto Spa che torna ad infiammare gli animi di favorevoli e contrari all’infrastruttura. Controversa perché in Portogallo per fare il Vasco de Gama non hanno avuto bisogno di fare nascere una societa?, la Vasco de Gama spa, per popolarla con posti di sottogoverno per trent'anni e una perdita di capitali per lo Stato che si fa fatica a conteggiare. Controversa anche perché ha fatto costare l'opera che non c'è 300 milioni di euro in progetti, pareri, gare e ipotesi. La Srtretto Spa doveva essere liquidata in un anno e invece ha continuato a bruciare fino ad oggi 1500 euro al giorno senza fare niente, impantanata in un contenzioso con l’ex Impregilo oggi Eurolink che aveva vinto il bando per compiere l’impresa e altri contenzioni fatti nascere dalla stessa società che ha chiesto risarcimenti per altri soldi spesi in attività varie.

La legge che avrebbe potuto trasferire il contenzioso per chiudere la partita fu stata stralciata alla Camera con i voti di Forza Italia. Che oggi plaude alla sua rinascita insieme ai due forzisti presidenti dellle Regioni di Sicilia e Calabria.

E mentre il governatore della Sicilia Renato Schifani parla già di “valutare l’adozione o meno del modello Genova per velocizzare quei lavori che con quel modello hanno dato ottimi risultati", Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, in un’intervista a "L’Economia del Corriere del Mezzogiorno", non nasconde l'entusiasmo: "Il Ponte sullo Stretto? Da decenni se ne parla, e i governi Berlusconi negli anni passati avevano creato in più d'una occasione le condizioni per realizzarlo, con fatti concreti e decisioni politiche chiare. Prodi prima e Monti poi stopparono tutto, facendo pagare centinaia di milioni di euro di penali al contribuenti. Adesso a Palazzo Chigi c'è nuovamente un esecutivo di centrodestra, guidato da Meloni, che su questo tema ha le idee chiare, e Calabria e Sicilia sono governate dalla nostra coalizione. In più abbiamo un ministro delle Infrastrutture, Salvini, che sta seguendo questo dossier con grande determinazione. Sì, questa può essere davvero la volta buona".

I tifosi dell'opera si preparino dunque alla posa della prima pietra: entro due anni, ha detto Salvini. Un soffio, insomma. Per chi ci crede. Per chi non abbocca? Una fantasia che supera anche quelle del cavaliere Berlusconi e il suo milione di posti di lavoro.

fonte MessinaToday