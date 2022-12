Ponte Oreto, entro dicembre la gara per il primo lotto: "Dopo 13 anni si sblocca il restauro"

"Grazie al lavoro dell'amministrazione comunale e in particolare dell'assessore Totò Orlando, finalmente si sblocca l'iter per i lavori di restauro del ponte Oreto di Palermo: con la delibera approvata oggi in giunta sarà possibile pubblicare entro dicembre la gara per il primo lotto che vale 3,8 milioni di euro, i cui cantieri potrebbero partire già nei primi mesi del prossimo anno".

Lo rende noto Dario Chinnici, capogruppo di Lavoriamo per Palermo a Sala delle Lapidi. "Si tratta - continua Chinnici - di un'opera finanziata con i fondi Cipe del 2009, che finalmente dopo 13 anni vede la luce: un intervento di straordinaria importanza per la città che mette in sicurezza una delle principali arterie di collegamento di Palermo da cui ogni giorno transitano migliaia di veicoli, compresi quelli che dall'autostrada devono raggiungere il centro".

"Il restauro del ponte ha subito per troppi anni ritardi e intoppi burocratici che adesso saranno solo un lontano ricordo", conclude il capogruppo di Lavoriamo per Palermo.