Il Comune non toglie le barriere vicino al Ponte Corleone, l'Amat: "Impossibile riattivare la linea 100"

Dopo la revoca delle limitazioni al traffico sul Ponte Corleone, l'Amat non ha potuto riattivare la linea 100 perché il Comune "deve ancora togliere i new jersey in cemento armato per consentire il transito degli autobus nella corsia laterale di viale Regione, in direzione Trapani".

Lo scrive l'ex municipalizzata che si occupa del trasporto pubblico, spiegando che questa situazione sta creando disagi agli utenti, come peraltro segnalato a PalermoToday la scorsa settimana da uno studente. La mancata esecuzione dell'ordinanza emanata lo scorso 25 maggio dal servizio Mobilità urbana del Comune impedisce all'Amat di ripristinare le fermate temporaneamente soppresse. Che, spiega sempre l'azienda, "hanno ancora affisso l?avviso di sospensione, ad eccezione della fermata di via Aloi nella quale il cartello si era parzialmente staccato".

"Non risponde al vero quindi l'affermazione dell'utente, che asserisce di aver scoperto della sospensione della fermata dai residenti nella zona di viale Regione Siciliana-Aloi", puntualizza l'Amat. Resta il fatto che ad oggi la linea 100 non può percorrere il tratto laterale di viale della Regione Siciliana, prima del Ponte Corleone, motivo per cui la società di via Roccazzo ha preso carta e penna per sollecitare il Comune ad applicare l'ordinanza.

Nella nota si chiede nello specifico "l'apertura del bypass in direzione Trapani all'altezza di Oliveri destinato, visto il restringimento delle corsie sul Ponte Corleone, al solo transito veicolare leggero; l?istituzione del senso unico di marcia in direzione Trapani, nel tratto compreso tra il distributore di benzina Q8 ed il varco di accesso alla corsia centrale all?altezza di Oliveri; la ridefinizione del nuovo bypass all?altezza del distributore Q8, che consenta l?uscita dei bus sulla corsia centrale, in sicurezza e senza invadere la corsia di marcia".