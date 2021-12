VIDEO | Unica corsia sul ponte Corleone, automobilisti bloccati in viale Regione: "Passiamo qui il Natale"

La carreggiata è delimitata dai new jersey. Si procede a una corsia già 250 metri prima e dopo il ponte. Limite di velocità innalzato da 30 a 60 chilometri orari. Pesanti rallentamenti in circonvallazione già all'altezza di via Pitrè. Qualcuno, così, prova a eludere il divieto d'accesso nella corsia laterale...