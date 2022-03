VIDEO | Ponte Corleone, l'allarme dei commercianti: "Rischiamo di dover licenziare dipendenti"

Gli esercenti della zona si sono riuniti in un comitato per provare a proporre al Comune delle soluzioni per alleggerire il traffico: "Si potrebbe tornare alle due corsie". Presenti anche alcuni residenti: "Vessati e prigionieri in casa ma le istituzioni non ci ascoltano"