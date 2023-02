VIDEO | Vuole lanciarsi dal ponte Corleone, i carabinieri lo salvano: "Si risolve tutto, ti aiutiamo noi"

Gli uomini dell'Arma sono arrivati in tempo per scongiurare il tentativo di suicidio e la tragedia. L'uomo aveva superato un cancello e si trovava sulla ringhiera, a pochi passi dall'ex Baby Luna, quando è stato bloccato e poi rasserenato. "Non ce la faccio più, ho debiti di gioco", ha confessato in lacrime