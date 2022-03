Ponte Corleone, dopo le verifiche si apre uno spiraglio: "Possibili restrizioni meno pesanti per il traffico"

La relazione finale della Icaro Progetti sul Ponte Corleone potrebbe portare a un "miglioramento della viabilità in viale Regione Siciliana". L'anticipazione fornita a PalermoToday dall'ingegnere Marcello Arici, uno dei tecnici che ha lavorato alla relazione, apre una concreta speranza per gli automobilisti costretti giornalmente a lunghe code a causa delle limitazioni al traffico e dei restringimenti di carreggiata in prossimità del ponte.

Spetta adesso all'amministrazione comunale adottare una nuova ordinanza che snellisca un po' il traffico. Potrebbe ad esempio saltare - o quanto meno essere allargata - la strettoia (un vero e proprio "imbuto") che c'è in direzione Catania all'altezza del carcere Pagliarelli e che, al momento, permette il passaggio di un solo veicolo alla volta.

Dovrebbe essere questione di giorni: la relazione della Icaro infatti è stata consegnata al Comune. "Entro i termini stabiliti", tiene a precisare l'ingegnere Arici. In merito alle indagini condotte sull'infrastruttura, afferma: "La situazione non è delle migliori ma è accettabile: più positiva di quella che si potesse temere".

Pur essendo escluso che ci possa essere una riapertura, il tecnico della Icaro Progetti ipotizza "la possibilità di restrizioni meno pesanti per il traffico". E ciò nelle more che si proceda al consolidamento dell'infrastruttura. "Grazie al commissario - conclude Arici - gli interventi dovrebbero avvenire a breve".

Per Fabrizio Ferrara, consigliere di Fratelli d'Italia e componente della commissione Urbanistica, "le informazioni trapelate sulla relazione sono positive: adesso ci aspettiamo che il Comune emani un provvedimento in grado di migliorare la viabilità su viale Regione e al tempo stesso alleviare la sofferenza dei residenti di via Villagrazia e dintorni. Il nostro impegno continuerà affinché i lavori di consolidamento partano al più presto. Con i colleghi della commissione Urbanistica vigileremo anche sulla progettazione delle bretelle laterali, fondamentali per adeguare la struttura e fluidificare il traffico sulla circonvallazione".