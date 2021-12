Ponte Corleone, dopo l'allarme dei tecnici cambia la viabilità: unica corsia centrale in viale Regione

Dopo la relazione tecnica della Icaro Progetti, che ha messo in evidenza lo stato di "forte degrado" del Ponte Corleone, il Comune corre ai ripari. Lo fa con un'ordinanza firmata oggi dal capo area del servizio Mobilità urbana, Sergio Maneri, che introduce una serie di novità riguardanti il transito sul Ponte Corleone e la circolazione in viale Regione Siciliana.

Nel provvedimento, che sostanzialmente accoglie le raccomandazioni degli ingegneri della Icaro Progetti, viene stabilito il passaggio dei veicoli su un'unica corsia centrale rispetto alla carreggiata per entrambe le direzioni di marcia (delimitata da cordoli, guard rail o new jersey), che verrà tracciata 250 metri prima e dopo il ponte; il divieto di transito per i mezzi sopra le 44 tonnellate e l'innalzamento del limite di velocità da 30 a 60 chilometri orari.

In questo modo, secondo le indicazioni dei tecnici, il traffico dovrebbe essere più fluido e si eviterà che i veicoli entrino trasversalmente nelle zone iniziali del ponte, facendo "pressione" sulle campate di accesso dell'arco, giudicate "molto delicate, fortemente degradate e sollecitate". La corsia unica centrale (larga 3,5 metri), a differenza delle attuali tre, consente di alzare il limite di velocità per poter attraversare il ponte nel minor tempo possibile. così da non aggravarne il carico.

"Da 200 metri e ad ogni 50 metri prima dell’accesso nella corsia centrale in entrambi i sensi di marcia - si legge nell'ordinanza - saranno installati segnali di strettoia simmetrica". Inoltre è prevista la chiusura dei due marciapiedi "sino a che non vengono ripristinate a perfetta regola d’arte le barriere di protezione".

Il traffico che oggi è costretto a reggere il Ponte Corleone non è più sostenibile, dato che ci sono travi che presentano "una situazione di forte degrado", esiste "una vistosa e preoccupante lesione su un pilastro", nonché "infiltrazioni abbondanti di acqua dai giunti". La chiusura degli innesti delle corsie laterali eviterà sia l'imbuto di traffico in prossimità del ponte, che crea lunge code sulla circonvallazione, sia soprattutto un appesantimento della struttura, che va al più presto messa in sicurezza e consolidata.