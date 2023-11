Ponte Corleone, vietato il passaggio dei mezzi pesanti sulla bretella laterale

L’Ufficio Mobilità del Comune ha emanato la terza ordinanza negli ultimi due mesi che riguarda il Ponte Corleone. Nell'ultimo documento (ordinanza 1544 del 20 novembre 2023) si va a disciplinare la nuova fase degli interventi di manutenzione stradale sulla parte di carreggiata lato mare. Secondo quanto prevede il documento emanato dagli uffici, sarà garantito il passaggio dei mezzi leggeri (fino a un massimo di 7,5 tonnellate) sulla corsia centrale, mentre i mezzi pesanti si sposteranno sulla corsia lato monte. Fatto per il quale i camion e gli autoarticolati dovranno accedere al ponte Corleone solo dalla corsia centrale di viale Regione Siciliana.

A tal proposito, l’Ufficio Mobilità ha stabilito il divieto di transito per i mezzi pesanti dalla bretella laterale in direzione Catania a partire dal carcere di Pagliarelli, fino al varco d’accesso al Baby Luna. Il provvedimento sarà valido fino al 23 dicembre o comunque fino a cessata esigenza. "Sulla stessa - si legge in una nota del Comune - verrà realizzata un’area di cantiere per permettere lo svolgimento degli interventi previsti dalla Steeleconcrete, ditta incaricata dal commissario straordinario Matteo Castiglioni di effettuare le opere di consolidamento sul viadotto sul fiume Oreto".