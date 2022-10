Ponte Corleone, ci siamo: "Entro fine settimana via ai lavori ma la strada non sarà chiusa"

Con un leggero ritardo, rispetto a quanto annunciato dopo la firma della convenzione tra Anas e Comune, si apprestano a partire le opere per la messa in sicurezza del Ponte Corleone che dovevano iniziare prima della fine settembre. "Mercoledì è il giorno della consegna dei lavori", garantisce Adriano Varrica (M5s), eletto di recente all'Assemblea Regionale, ma già deputato alla Camera dei deputati durante l'ultima legislatura. Nei giorni successivi alla consegna, il cantiere aprirà i battenti, ma non dovrebbe avere ripercussioni sulla circolazione.

L'iter che ha portato ai lavori

Lo stesso Varrica, attraverso interlocuzioni col governo romano, ha seguito negli ultimi due anni l'iter che ha portato all'intesa Anas-Comune, firmata all'inizio dello scorso settembre. "Fino al 2020 - spiega - per la messa in sicurezza del ponte non vi erano né progetto né risorse finanziarie. Nel giugno di quell’anno, con una interpellanza depositata alla Camera dei deputati, ho avviato l'iter per il coinvolgimento di Anas in sostituzione del Comune. Grazie a quel percorso ho ottenuto la predisposizione e la sigla della convenzione tra le parti e reperito a Roma 8,5 milioni per la progettazione, per le analisi sul ponte (che ne hanno consentito la riapertura in sicurezza) e per gli imminenti primi lavori". Fino allo scorso marzo su Ponte Corleone si è infatti viaggiato a rilento, a causa dei restringimenti della corsia dovuti a motivi di sicurezza.

Niente chiusure

Lo stesso Varrica assicura che il tratto della circonvallazione in cui saranno effettuate le opere non verrà chiuso al traffico. "Già in fase di progettazione con Anas avevamo concordato che i lavori non dovessero impattare significativamente sul traffico e pertanto buona parte dell'intervento verrà effettuato nella porzione sottostante del ponte o in orari notturni".

Verso la costruzione delle bretelle laterali

Una volta concluso l'intervento per consolidare la struttura, si dovrà passare al raddoppio del ponte. Ma per questa ulteriore fase occorre trovare i fondi. "Adesso - conclude Varrica - massimo impegno affinché si reperiscano velocemente le risorse sia per completare la messa in sicurezza del ponte che per la costruzione delle bretelle laterali, per le quali abbiamo già pronto il progetto". Il Comune, come ha fatto sapere un mese fa, l'assessore alle Opere pubbliche, Salvatore Orlando, sta "lavorando al reperimento delle risorse necessarie".