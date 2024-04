Viale Regione, lavori in notturna sul Ponte Corleone: previsti restringimenti di carreggiata

Nella notte fra lunedì e martedì e in quella fra giovedì e venerdì prossimo è previsto il restringimento di carreggiata sul Ponte Corleone (in direzione Catania) per consentire la sostituzione delle barriere laterali e dei tratti che separano le due corsie.

Lo rende noto il Comune. L'ordinanza emanata dall'ufficio Traffico e Mobilità informa che i lavori verranno eseguiti dalle 21 alle 6 sia in corrispondenza della corsia lato valle sia in quella lato monte. "Il traffico sarà regolato da apposita cartellonistica secondo quanto previsto dal Codice della Strada", si legge nel provvedimento.

Ieri è stato presentato il progetto i lavori di raddoppio del ponte Corleone, finanziato con oltre 17 milioni di fondi Poc 2014-2020. Soldi che serviranno per realizzare due nuovi viadotti laterali in modo da portare le corsie da quattro a otto. La prima carreggiata sarà pronta nei primi mesi del 2025, mentre l'intera opera verrà completata nel 2026.