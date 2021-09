Ponte Corleone, via libera al commissario: "Ora via agli interventi"

Il presidente del consiglio comunale, Totò Orlando, e il capogruppo di Italia viva a Sala delle Lapidi Dario Chinnici: "Questo era l'ultimo passaggio necessario per rendere operativo un provvedimento deciso dal Governo"

"La registrazione del decreto di nomina del commissario per il ponte Corleone, Matteo Castiglioni, era l'ultimo passaggio necessario per rendere operativo un provvedimento deciso dal Governo nazionale su proposta di Italia Viva: adesso bisogna mettere in sicurezza il ponte sulla circonvallazione di Palermo e realizzarne il raddoppio". Lo dicono il presidente del consiglio comunale, Totò Orlando, e il capogruppo di Italia viva a Sala delle Lapidi Dario Chinnici.

"Oggi Castiglioni, insieme agli altri commissari, sarà ricevuto al ministero dei Trasporti entrando nel pieno delle funzioni - continuano Chinnici e Orlando - Un risultato raggiunto grazie all'impegno del capogruppo di Iv al Senato, Davide Faraone, del viceministro Teresa Bellanova, e della deputata Raffaella Paita che si sono attivati raccogliendo l'accorato appello del consiglio comunale".