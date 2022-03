Ponte Corleone, dopo l'estate i lavori per la messa in sicurezza: "Il Comune non sta perdendo tempo"

Entro fine giugno dovrebbe essere pronto il progetto per la messa in sicurezza del Ponte Corleone, a cura di Anas: dopo l'estate è previsto il via ai lavori. Ad assicurarlo è l'assessore ai Lavori pubblici, Maria Prestigiacomo, secondo cui "il Comune non sta perdendo tempo". Nemmeno per quanto riguarda la nuova ordinanza, che dovrebbe far saltare il "tappo" di viale Regione in prossimità del ponte ad inizio aprile.

"La Icaro Progetti ha consegnato la relazione di indagini al Comune, specificando che il ponte può tornare a due corsie e assicura una transitabilità per altri cinque anni", sottolinea l'assessore. Per riaprire le due corsie non basta spostare i new jersey posizionati sulla carreggiata ma serve la nuova segnaletica, attesa questo venerdì: così ha comunicato l'Anas al Comune.

"Ci stiamo assicurando - conclude Prestigiacomo - che tutto venga fatto a regola d'arte per la sicurezza dei cittadini. La cosa più importante è che, seguendo le regole dettate dalla Icaro Progetti, il ponte sia transitabile senza pericolo".