Ponte Corleone, Filca Cisl: "Vergognoso immobilismo dell'Amministrazione, si pensi a percorso di viabilità alternativo"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"L'immobilismo dell'amministrazione comunale rispetto alla situazione di grave pericolo in cui versa il ponte Corlone è vergognoso e non è poi più accettabile che, da mesi ormai, non si preveda un percorso di viabilità alternativo, condannando i cittadini ad un traffico infinito e un'attesa in coda snervante".

Lo ha detto il segretario provinciale della Filca Cisl Palermo-Trapani, Francesco Danese, che aggiunge: "Chiediamo ormai da troppo tempo che fine hanno fatto le soluzioni paventate dell'amministrazione comunale per risolvere l'annosa vicenda del ponte Corleone, e soprattutto attendiamo di capire quali sono gli interventi di messa in sicurezza che intende attuare perché è impensabile che si affronti il problema quando accadono le tragedie e si piangono i morti. Non c'è più tempo - continua - e i cittadini non meritano questo silenzio e questo atteggiamento inerte dell'amministrazione comunale, che si deve attivare immediatamente per la manutenzione e la messa in sicurezza non solo del ponte Corleone ma di tutti i ponti che a Palermo versano in condizioni di totale abbandono. Chiediamo anche - conclude - che il consiglio comunale, che ha tenuto in sospeso per mesi l’approvazione del piano triennale delle opere, si assumi la propria responsabilità e si mettano fine alle beghe politiche perché l'incolumità dei cittadini non ha colore politico ed è imbarazzante assistere a scontri continui mentre il ponte e le infrastrutture crollano".