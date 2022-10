Al via il risanamento del Ponte Corleone, i lavori dureranno un anno: "Per ora nessuna limitazione al traffico"

Quasi un anno a partire da oggi per mettere in sicurezza e risanare strutturalmente il Ponte Corleonel Lavori che "per ora non suburanno nessuna limitazione al traffico". E' quanto conferma l'assessore comunale alla Mobilità, Maurizio Carta, spiegando che "ancora la ditta incaricata dei lavori non ha avanzato richieste al Comune".

Stamattina è avvenuta la consegna del primo stralcio dell'intervento sull'infrastruttura di viale Regione Siciliana che, rende noto l'Anas, "in rapporto ai fondi disponibili interesserà la carreggiata di monte in direzione Catania". Buona parte dell'intervento verrà effettuata nella porzione sottostante del ponte. Le altre tappe consistono nel rafforzamento dell'altro lato del ponte, in direzione Trapani, fino al cosiddetto raddoppio con nuove bretelle laterali. Ma per questa ulteriore fase occorre trovare i fondi.

"La durata dei lavori è prevista in 360 giorni, di cui 300 saranno necessari per la riapertura al traffico dell?opera a intera sezione e senza limiti di massa", si legge in una nota. Raffaele Celia, responsabile territoriale dell'Anas per la Sicilia, lo scorso 6 settembre ha firmato la convenzione con l?amministrazione comunale e il commissario straordinario dell'opera Matteo Castiglioni. "La convenzione - prosegue la nota - prevede anche la progettazione dello svincolo di Perpignano e dei ponti laterali al ponte Corleone, al fine di dare continuità ai controviali che attualmente, in prossimità del ponte stesso, si interrompono. E' previsto uno stanziamento di risorse, da parte dell?amministrazione comunale, pari a 11,5 milioni di euro, di cui 6,9 milioni destinati agli interventi sul ponte Corleone già esistente".

"La consegna dei lavori per la messa in sicurezza e il risanamento strutturale del Ponte Corleone è un altro passaggio importante che questa amministrazione porta a termine, dopo la convenzione firmata lo scorso 6 settembre con il commissario straordinario Matteo Castiglioni, che si avvale dell?Anas come stazione appaltante", dichiara il sindaco Roberto Lagalla che oggi a Palazzo delle Aquile ha incontrato proprio Castiglioni.

"L'amministrazione comunale - sottolinea Lagalla - è riuscita a superare lo stallo, ha sbloccato la convenzione e, di conseguenza, l?avvio dei lavori su un?infrastruttura strategica per la città. Compito del Comune sarà quello di stimolare e vigilare sulle grandi opere pubbliche a Palermo, come è successo con Anas proprio per il Ponte Corleone e, ad esempio, con Rfi, per il completamento dell?anello ferroviario".

Così invece Totò Orlando, assessore comunale alle Opere pubbliche: "Abbiamo messo nelle mani del commissario Castiglioni le risorse necessarie per procedere ai lavori di consolidamento del ponte, grazie al quale i tempi di affidamento e realizzazione previsti nella convenzione saranno rapidi e certi. Siamo già al lavoro per reperire, attraverso la rimodulazione dei fondi del Patto per Palermo, le risorse necessarie per il raddoppio del Ponte Corleone".