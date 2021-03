Ponte Corleone, la commissione Trasporti del Senato dà l'ok all'invio di un commissario

L'opera, considerata strategica, è stata inserita in una bozza di decreto che dovrà firmare il premier Draghi. La scelta avviene all'indomani dell'incontro a Roma tra il viceministro renziano Teresa Bellanova e il presidente del Consiglio comunale Totò Orlando, preludio a un'adesione a Italia Viva

Un commissario per mettere in sicurezza il ponte Corleone: la commissione Trasporti del Senato ha inserito l'infrastruttura tra quelle considerate strategiche e perciò riceverà un impulso nazionale.

La scelta avviene all'indomani dell'incontro a Roma tra il viceministro delle Infrastrutture Teresa Bellanova e il presidente del Consiglio comunale Totò Orlando, che lo scorso 16 aprile aveva sollecitato proprio l'invio di un commissario in una lettera inviata all'allora ministro Paola De Micheli.

La missione romana di Totò Orlando ha avuto una forte connotazione politica: oltre alla Bellanova, esponente di spicco dei renziani, erano infatti presenti il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone, e il capogruppo di Italia Viva a Sala delle Lapidi Dario Chinnici. Preludio a un ingresso nel partito proprio del presidente di Sala delle Lapidi, che dovrebbe essere comunicato a breve.

Tornando al ponte Corleone, l'opera figura al punto numero 27 della bozza di decreto del presidente del Consiglio che ha avuto il placet dell'apposita commissione. Non appena verranno esauriti quindi i passaggi parlametari e il premier Draghi firmerà il decreto, il governo nazionale nominerà un commissario per rimettere in sesto l'opera.