Ponte Corleone, c'è un'altra novità: chiude l'accesso dalla bretella in direzione Trapani

Chiude l'accesso al Ponte Corleone dalla bretella di viale Regione, in direzione Trapani. Lo stabilisce un'ordinanza emanata dall'ufficio Mobilità del Comune su disposizione del commissario per il raddoppio e la messa in sicurezza del Ponte Corleone, Matteo Castiglioni.

In pratica, i veicoli provenienti da via Villagrazia non potranno più immettersi sul Ponte Corleone (e quindi nella carreggiata centrale di viale Regione) dal varco in corrispondenza dei ruderi della duecentesca Madonna dell’Oreto (ex monastero San Basilio): tanto per capirci dove c'è il negozio Oliveri Innovation Living.

Per effetto di questa decisione, la corsia laterale di viale Regione diventa a doppio senso e viene individuato un percorso alternativo che ha come snodo il ponte di Bonagia: questo sarà l'innesto in circonvallazione per chi arriva dalla parte bassa di via Villagrazia. Il provvedimento di chiusura dela corsia laterale di viale Regione si concretizzerà non appena il Coime posizionerà le barriere "new jersey" e verrà collocata adeguata segnaletica subito dopo il distributore di carburante Q8.

Cambia quindi la viabilità in prossimità del Ponte Corleone dopo l'istituzione della corsia unica in direzione Catania, che nelle giornate di traffico più intense ha letteralmente bloccato la circolazione per ore e ore. Il Comune infatti si è dovuto adeguare alle disposizioni del commissario Castiglioni che, sulla scorta delle relazioni della Icaro Progetti, ha ritenuto di dover chiudere il varcodalla bretella in direzione Trapani per non sollecitare il Ponte Corleone nella parte più ammalorata: cioè le campate di accesso dell'arco.

"Ovviamente - sottolinea Igor Gelarda, capogruppo della Lega in Consiglio comunale - ci sarà un ulteriore peggioramento del traffico, già critica, e aggraverà il traffico in zona Bonagia. Tutto questo mentre si aspetta di sapere che tipo di lavori ci vogliono sul ponte, quanto costeranno e chi li finanzierà. Domenica pomeriggio la situazione era particolarmente grave, con il 'bollino marrone' in Google maps e tempi di percorrenza del ponte fino a oltre 40 minuti. Una situazione intollerabile per i palermitani costretti a vivere buona parte della loro vita nel traffico della città".

Ma non è tutto. In base a una precedente ordinanza verrà chiuso anche il varco di accesso al Ponte Corleone davanti al Baby Luna. Gli automobilisti che vorranno raggiungere il bar dovranno percorrere tutta la corsia laterale e poi fare il percorso inverso per immettersi nella carreggiata centrale all'altezza del carcere Pagliarelli.