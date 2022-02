VIDEO | Ponte Corleone, chiude la bretella di via Villagrazia: ma c'è chi non lo sa e chi... passa lo stesso

Entra in vigore tra la sorpresa (anche se era stato annunciato da tempo) di molti automobilisti l'ordinanza che impedisce ai veicoli di immettersi nella carreggiata centrale, in direzione Trapani, dalla corsia laterale di viale Regione (che diventa a doppio senso). Il traffico va in tilt. "E' una buffonata, non c'è neanche un cartello con un'indicazione"