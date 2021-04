Col suo camion infrange il divieto di sorpasso su ponte Corleone: patente ritirata

E' stato beccato dalla polizia municipale, che controlla i mezzi in movimento anche con l'uso dell'autovelox. Da gennaio a oggi le pattuglie hanno fatto scattare 1.400 sanzioni e deviato oltre 7.000 tir, che vengono indirizzati nei percorsi alternativi

Con il suo camion non ha rispettato i limiti alla circolazione - in particolare il divieto di sorpasso - imposti a chi percorre il ponte Corleone ed è stato "beccato" dalla polizia municipale. Per questo motivo il conducente di un mezzo pesante si è visto ritirare la patente, gli verranno anche tolti dieci punti e dovrà pagare una multa di 328 euro.

"I controlli sulle ordinanze comunali – si legge in una nota della segreteria del comandante della Polizia municipale - che prevedono il limite di velocità a 30 km/h e il divieto di transito ai mezzi con il cui singolo asse abbia peso maggiore di 11 tonnellate e comunque di peso complessivo a pieno carico maggiore di 27 tonnellate, nonché - per i mezzi pesanti oltre 3,5 tonnellate - il divieto di sorpasso, sono effettuati con pattuglie fisse e dinamiche". Il rispetto dei limiti di velocità viene assicurato con l'autovelox.

E proprio alcune pattuglie ferme in prossimità del ponte Corleone hanno individuato il conducente del camion. "Il mezzo aveva massa a pieno carico superiore a 35 tonnellate - spiegano dalla polizia municipale - e il conducente effettuava il sorpasso di altre autovetture, nonostante il divieto (violazione punita con la sospensione della licenza di guida da due a sei mesi)".

Da gennaio a oggi la polizia municipale ha elevato 1.400 sanzioni e deviato oltre 7.000 tir, che vengono indirizzati nei percorsi alternativi individuati dall’ufficio Mobilità Urbana.

