Ponte Corleone, affidato l'incarico per le analisi tecniche sulla sicurezza

"Così definiremo modalità e tempi d'intervento". A dirlo è Adriano Varrica, deputato nazionale del Movimento 5 Stelle, che ha lavorato in sinergia col Comune per garantire la copertura economica con fondi ministeriali. Imminente anche l'affidamento dei carotaggi e dei test

Affidato con fondi del ministero delle Infrastrutture l'incarico per le analisi tecniche relative alla sicurezza del Ponte Corleone. Imminente anche l'affidamento dei carotaggi e dei test.



"Si tratta di un passaggio strategico che ci consentirà di mettere un punto a congetture e ipotesi catastrofistiche o ottimistiche sullo stato del Ponte Corleone" dichiara Adriano Varrica, deputato nazionale del Movimento 5 Stelle. "L’analisi dell’infrastruttura - aggiunge Varrica - chiarirà il livello di sicurezza attuale e finalmente si potranno definire modalità e tempi per intervenire, sperando che sia scongiurata una volta per tutte la chiusura del ponte".

"In questi mesi - conclude l’esponente cinquestelle - ho lavorato a Roma e in sinergia col Comune per garantire la copertura di questi studi e queste analisi con fondi ministeriali. Continua passo dopo passo un percorso sul quale sono concentrato da diverso tempo: questi servizi sono propedeutici alla progettazione dell’intervento di messa in sicurezza e consentiranno di proseguire verso l'obiettivo finale".