Dopo il sottopasso di via Crispi, sarà chiuso il ponte Bailey: "Si rischia la paralisi totale"

"Al caos traffico in via Crispi e via Roma per il cantiere sulla struttura nei pressi di piazza XIII Vittime, la settimana prossima per lavori necessari di manutenzione chiuderà dal 18 al 21 aprile 2023 il ponte Bailey alla Guadagna sul fiume Oreto. Si rischia la paralisi totale". A lanciare l'allarme sulla viabilità cittadina è il consigliere comunale del M5S Antonino Randazzo.

"Non bastano misure come la sospensione parziale della Ztl su via Roma per ridurre ulteriormente l’impatto della chiusura del sottopasso - aggiunge Randazzo - o gli appelli del sindaco all'utilizzo di mezzi pubblici. L'amministrazione comunale si faccia promotore di una serie di incentivi per il trasporto pubblico prevedendo ad esempio l'incremento o l'introduzione di nuove linee di bus dalle periferie di Palermo e navette gratuite per collegare alcuni parcheggi pubblici (Stazione Centrale, Basile, Oreto, Bonagia ad esempio) con il centro della città durante il periodo dei lavori".