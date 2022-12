"Pompieropoli" per bambini, mezzi storici in mostra e un concerto: la festa dei vigili del fuoco

In occasione della festività di Santa Barbara, patrona del corpo nazionale dei vigili del fuoco, si svolgerà (domani 4 dicembre) una manifestazione che occuperà le aree pubbliche e monumentali del piano esterno della Cattedrale, di Villa Bonanno e di Piazza del Parlamento (Palazzo Reale).

Tale iniziativa, la più ampia che il comando dei vigili del fuoco abbia mai realizzato, ha ricevuto il patrocinio del Comune di Palermo e si articolerà nell’arco dell’intera mattinata (dalle ore 9 alle ore 12.30 circa) prevedendo una serie di attività. Tra queste l'esposizione dei mezzi storici sul piano esterno della Cattedrale, dei mezzi d'intervento più rappresentativi in dotazione al comando dei vigili del fuoco su Piazza del Parlamento e infine di attrezzature dei nuclei e delle alte qualificazioni all'interno di gazebi disposti su Villa Bonanno, in prossimità del box office dell'Ars e all’angolo tra via Bonelli e corso Vittorio Emanuele (orientativamente tutto si svolgerà dalle 9 alle 12.30).

Inoltre, si svolgerà una “Pompieropoli” per bambini di età compresa tra 3 e 10 anni attorno alla fontana di villa Bonanno. Si tratta di attività ludico-formative finalizzate a far vivere ai bambini le emozioni di “piccolo vigile del fuoco”, attraverso un percorso composto nell'ordine da: varie tipologie di camminamenti (trave di equilibrio e tunnel), una simulazione di spegnimento su un focolaio virtuale (bersaglio dentro la fontana) mediante lancia di ridotte dimensioni collegata al mezzo di soccorso, due scale controventate da far provare ai bambini di età oltre 6 anni opportunamente imbracati e un giro sul cestello dell’autoscala.

Infine, sarà svolto un saggio cinofilo all'interno dell'area sgambatura cani di villa Bonanno dalle ore 10.15 alle ore 11 circa. Tale saggio consisterà nella fase di controllo del cane con conduzione senza guinzaglio e prova di abilità su ostacoli e in una successiva simulazione di ricerca persona con segnalazione da parte del cane. Ci sarà anche una sfilata e un concerto su palco posizionato in piazza Parlamento dalle ore 10 circa alle ore 11 circa della “Marching band della Massimo Kids Orchestra” (formazione musicale giovanile della Fondazione Teatro Massimo di Palermo. Direttore Michele De Luca).

Solenne resa degli onori, alle ore 11.30 circa, sarà fatta al personale dei vigili del fuoco di Palermo caduti in servizio. A seguire breve allocuzione del comandante provinciale dei vigili del fuoco Sergio Inzerillo. Conclude la parata su piazza del Parlamento dei mezzi d'intervento più rappresentativi con inizio alle ore 12 circa, a conclusione della quale avverrà il passaggio di elicottero dei vigili del fuoco.