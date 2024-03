Pomeriggio per la pace al complesso universitario di Sant'Antonino

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

I Dottorandi in “Migrazioni, Differenze, Giustizia Sociale” (Mi.Di.Gi.) dell’Università degli Studi di Palermo, insieme al Collegio di Dottorato e al Centro di Ateneo “Migrare” invitano tutti gli studenti, docenti e la comunità locale a un incontro speciale il 15 Marzo, presso il complesso monumentale di Sant’Antonino, dalle 16:30. Dopo l’orrore del 7 ottobre non meno di 30.600 vite sono state perse. Noi tutti ci uniamo in una forte voce di protesta contro l'indifferenza, la violenza, la disumanizzazione. Oltre 10.000 sono i bambini uccisi e migliaia ne restano ancora dispersi sotto le macerie, più di 2,2 milioni di persone hanno visto negata l’assistenza umanitaria, non c’è cibo, né acqua ed è quasi impossibile far arrivare gli aiuti. È urgente agire per porre fine a queste gravissime violazioni dei diritti umani.

Refaat Alrareer, poeta e intellettuale palestinese, prima di diventare lui stesso vittima, si è dedicato al progetto no-profit We Are Not Numbers (WANN): insieme agli “artisti della parola” e a giovani scrittori egli si occupava di condividere e celebrare le storie dei giovani di Gaza e del Libano, ricordandoci così che “non siamo numeri”. Questa iniziativa ci sollecita a ribadire che è responsabilità della società civile sollevare la voce per proteggere la dignità e i diritti umani. In un gesto di solidarietà, ci uniremo simbolicamente alle celebrazioni dell’iftar durante il Ramadan, condividendo il significato di pace e preghiera che questo mese per milioni di persone rappresenta. Grazie alla generosità del ristorante “Al-Quds”, di “Kirmal-Cucine Narranti” offriremo un pasto a tutte le persone che vorranno condividere questa momento di incontro, dialogo e scambio tra le comunità religiose e laiche presenti a Palermo. Invitiamo chi volesse contribuire a portare con sé datteri con i quali tradizionalmente si spezza il digiuno. Si alterneranno letture, poesie e piccole performance proposte dalle scuole e dagli artisti coinvolti.

L’evento sarà quindi un’importante occasione di riflessione sull'importanza della conoscenza, della comprensione e del sostegno reciproco. Con lo slogan “Rompiamo il digiuno insieme”, esprimiamo il nostro impegno e sostegno alle vittime delle tragedie umanitarie attuali e chiediamo a gran voce un cessate il fuoco immediato e permanente. Rompiamo il silenzio, rompiamo il digiuno, insieme. Per ulteriori informazioni e dettagli sull’evento, è possibile contattare: rompiamoildigiunoinsieme@gmail.com Dottorato di ricerca in Migrazioni, Differenze, Giustizia Sociale.

L’iniziativa è promossa insieme a: - Centro di Ateneo Migrare-Unipa; - Scuola di Lingua italiana per Stranieri (ItaStra): - Clinica legale Migrazioni e Diritti: - ArciPalermo: - Associazione “Al Quds Palermo”; - Associazione “Pellegrino della Terra”; - Caritas Diocesana Palermo; - Centro Astalli-Palermo; - Centro Diaconale “la Noce” - Istituto Valdese; - CGIL-Palermo; - CIDI Nazionale (Centro Iniziativa Democratica Insegnanti); - Comunità “La Zattera”; - Cooperativa sociale “Rigenerazione Onlus”; - Diaspore per la Pace-Aps; - Gambian Association in Palermo; - Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe”; - Laici Comboniani Missionari; - Moschea tunisina di Palermo; - Palestina nel cuore Sicilia; - Pietro Bartolo (europarlamentare); - Proteo Fare Sapere-Sicilia; - Raizes Teatro; - Valentina Chinnici (deputata regionale)