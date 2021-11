Polo tecnico del Comune chiude per un guasto ai wc: "Grave inerzia del Comune"

Il polo tecnico di via Ausonia chiude temporaneamente per un guasto ai bagni e mille dipendenti sono costretti allo smart working. Protestano i sindacati. In una nota il Csa-Cisal tuona: "Lavoratori parte lesa, gravi ritardi dell’Amministrazione".

"La chiusura degli uffici per l'interruzione della fornitura idrica non è addebitabile al caso o a una sfortunata coincidenza - dice il sindacalista Nicola Scaglione - ma è il risultato dell’inerzia del Comune. Da tempo si sapeva che l’autoclave aveva bisogno di manutenzione tecnica, ma nulla è stato fatto per evitare il guasto e il conseguente blocco dei servizi igienici che sono ancora più essenziali in un momento di pandemia".

"Questa mattina sono stati effettuati alcuni interventi che si spera possano essere risolutivi e il rientro dei dipendenti in ufficio dovrebbe avvenire in breve tempo – continua Scaglione –. Siamo inoltre intervenuti come Csa-Cisal per evitare oltre al danno la beffa, cioè l’obbligo del recupero delle ore per i dipendenti che in questa vicenda sono soltanto la parte lesa".