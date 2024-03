Via libera da Roma: salvi i 23 milioni per realizzare il polo scolastico di Brancaccio

Superata l'impasse per i fondi destinati alla realizzazione del polo scolastico di Brancaccio: gli uffici di Palazzo Chigi hanno dato la loro disponibilità per salvare i 23 milioni destinati all'opera. Ora la palla passa alla Città metropolitana di Palermo.

A darne notizia sono i due parlamentari del M5S, Adriano Varrica e Dolores Bevilacqua, che avevano sollecitato un intervento: "Accogliamo positivamente - affermano - il via libera ottenuto dagli uffici di Palazzo Chigi a riaprire la partita per il polo scolastico da realizzare nell'ex Centro Poste a Brancaccio. Negli anni passati, durante il Governo Conte, avevamo salvato questo progetto, ottenendo l'incremento dei fondi da 15 a 23 milioni. In questi mesi, dopo aver appreso che l'iter si era fermato, abbiamo avviato un'azione nei confronti della Città metropolitana di Palermo e del Nucleo di valutazione responsabile dei fondi di Roma".

E continuano: "Oggi abbiamo ottenuto un riscontro positivo alle nostre pressioni, senza le quali saremmo rimasti in uno stato di inerzia che avrebbe condotto alla perdita delle risorse e all'abbandono del progetto pronto per andare a gara. Adesso la palla passa al sindaco Roberto Lagalla, che dovrà formalizzare la richiesta di proroga e procedere, come abbiamo proposto, con la messa a gara di un primo stralcio funzionale di lavori. La nostra missione resta sempre quella di dare una mano all'intera città e a quei quartieri in cui persone che hanno dato la vita come il Beato Pino Puglisi si sono battute per garantire scuole e servizi, tenendo sempre gli occhi aperti sulle tante risorse e occasioni che abbiamo ottenuto e difeso negli anni. Siamo già soddisfatti di aver riaperto una partita che a Palermo davano per chiusa, ma resterà una magra consolazione se poi il progetto non andrà in porto".