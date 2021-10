Palazzo Adriano, Regione stanzia 470 mila euro per il polo sanitario: si all'ampliamento della pista di atterraggio

Stanziati dalla Regione 470 mila euro per adeguare la struttura dell'attuale pista di atterraggio del polo sanitario di Palazzo Adriano, l'ex ospedale Regina Margherita, a un utilizzo di 24 ore al giorno e garantire maggiore sicurezza all'intero comprensorio. Il governo Musumeci, nell'ultima seduta di Giunta, ha accolto la richiesta, presentata nel marzo scorso dal sindaco Nicolò Granà e della presidente del Consiglio comunale, Maria Alessandra Pizzitola.

I lavori nella struttura, ubicata tra la via Francesco Crispi e la via Ospedale vecchio, riguarderanno l'ampliamento della pista di atterraggio e della strada di accesso per consentire il transito di mezzi pesanti, e prevedono la collozione di tutte le dotazioni impiantistiche e di sicurezza necessarie per i trasporti urgenti e di interesse della protezione civile. In particolare, tra i vari interventi, è prevista la realizzazione di un'area di sosta dei mezzi di soccorso, box per uffici e servizi igienici, impianto per trattamento delle acque, dotazioni elettriche e luminose, recinzione perimetrale, impianti idrico e sanitario, di trasmissione e telecomunicazioni.

Gli uffici comunali di Palazzo Adriano hanno già redatto il progetto esecutivo. "Questo intervento - dichiara il presidente della Regione, Nello Musumeci - risulta di notevole importanza per Palazzo Adriano e per i Comuni limitrofi, soprattutto per interventi urgenti di pronto soccorso, considerata la presenza di un Presidio territoriale assistenziale e di una Rsa, e per finalità di Protezione civile".