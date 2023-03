Pollina, incontro Comune-Anas per la sistemazione delle strade e soluzioni progettuali

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si è svolto di recente un produttivo e interessante incontro presso l'Anas, mirato alla verifica delle persistenti criticità che riguardano il comune di Pollina, in particolare il ponte di Milianni (che presto sarà oggetto di lavori), nonché alla individuazione di soluzioni tecniche, amministrative e finanziarie utili per affrontare tali problematiche. Nei prossimi giorni, i tecnici dell'Anas effettueranno un sopralluogo al fine di valutare ulteriori soluzioni progettuali in grado di migliorare il nostro territorio.

All'incontro hanno partecipato il sindaco di Pollina, Pietro Musotto, l'Assessore Erika Cinquegrani, l'amministratore della Sosvia, Alessandro Ficile, e lo staff dirigenziale dell'Anas, guidato da Nino Curcio, dirigente tecnico dell'area Gestione Rete.