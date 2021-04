Polizzi Generosa verso la zona rossa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Una decisione preventivabile quella del sindaco di Polizzi Generosa, Gandolfo Librizzi che visti i casi e sopratutto i numeri ,ha dovuto mettere in atto, nel tardo pomeriggio di oggi, una delibera sulll’attuale situazione Covid in paese. Dopo aver ottenuto l’informativa odierna dei dati Covid nel comune, cioè di 20 casi di positività e in virtù del fattore dell’indice di 250 ogni 100mila abitanti, si è arrivati alla decisione di dichiarare Polizzi Generosa in Zona Rossa. Dati comunicati alla presidenza della Regione che da qui, darà a breve ufficialità a dichiarare tutto ciò. Nel contesto il sindaco ha chiuso il mercatino settimanale, chiusure delle scuole in ogni ordine e grado e limitazioni ad alcune attività in stretto bisogno dei singoli casi, e cioè limitati al soli casi di emergenza e bisogni. A breve sarà pubblicata ordinanza di attuazione e disposizioni da impartire sin da subito, con Polizia Municipale e forze dell’ordine che applicheranno l’ordinanza e controlleranno che tutto si svolga nella massima trasparenza e precauzione attuativa. Il sindaco precisa che, appena ci saranno le condizioni di tornare alla normalità e cioè quando dal distretto sanitario si avranno dati migliorativi , revocherà l’ordinanza ma ad oggi, la situazione impone massimo impegno da parte di tutti e agire nel rispetto di se stessi e anche nel rispetto degli altri. Antonio David - Madonie News