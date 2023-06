Non si allenta la morsa della polizia al Borgo: fermate per dei controlli 69 persone con precedenti penali

Non si allenta la morsa della polizia al Borgo Vecchio dopo la vicenda relativa al pestaggio di un agente. Anche ieri sera i poliziotti hanno effettuato posti di controllo, verifiche e riscontri, in chiave amministrativa e penale, sulle strade del quartiere. Dalla questura spiegano: "Si è trattato di un poderoso dispositivo di controllo del territorio che è partito dalla cinturazione del quartiere da parte di equipaggi dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, del Reparto prevenzione crimine e di numerosi commissariati sezionali.

Ancora una volta sono stati sottoposti a controllo esercizi commerciali destinati alla ristorazione ed alla ricettività. Alcuni di questi, già nella giornata precedente, erano stati sottoposti a controllo ed a distanza di 24 ore è risultato che i titolari di alcuni esercizi siano rimasti inadempienti: pertanto, nei loro confronti, si sono replicate le sanzioni pecuniarie. In particolare, è risultato che i tavolini di pertinenza di una panineria continuassero ad occupare senza autorizzazione la sede stradale e che continuasse a mancare il manuale di autocontrollo Haccp. In arrivo sanzioni superiori ai duemila euro".

Al titolare di un esercizio in precedenza non controllato è stata invece contestata, penalmente, l’occupazione di suolo pubblico, nonché altre irregolarità quali carenze igienico sanitarie, mancanza di manuale di autocontrollo Haccp e la presenza di una tenda abusiva. Il valore complessivo delle sanzioni, in quest’ultimo caso, sfiora i 4 mila euro. Nel corso delle operazioni sono stati identificati alcuni cittadini gravati da precedenti penali e di polizia.

Contestualmente ai riscontri amministrativi, sono stati identificati numerosi clienti all’interno dei locali, parecchi dei quali gravati da precedenti penali e o di polizia. Complessivamente, nella sola giornata di ieri, a conclusione dei servizi, sono state controllate 172 persone di cui 69 con precedenti penali e 10 sottoposte a misure varie, 2 sono state denunciate penalmente, 73 veicoli controllati, elevate 18 sanzioni al Codice della strada, 3 sequestri amministrativi. Il valore delle contestazioni amministrative d’illecito è di 6.996 euro euro.

Nel corso dell'attività i poliziotti hanno rinvenuto anche una moto di grossa cilindrata, una Bmw Gs 1200, abbandonata in strada. Da un rapido accertamento è emerso che si trattava di un mezzo rubato il giorno prima che i ladri, alla vista di tutte queste pattuglie di polizia, avrebbero preferito lasciarlo in un vicolo per evitare rogne e denunce.