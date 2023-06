Il poliziotto pestato al Borgo Vecchio, quartiere ancora al setaccio: trovati 7 lavoratori in nero, una denuncia

Borgo Vecchio ancora al setaccio dopo il pestaggio di un poliziotto avvenuto nella notte fra lunedì e martedì scorso. I controlli disposti dal questore Leopoldo Laricchia, nell'ambito del protocollo di sicurezza denominato "Alto Impatto", sono stati effettuati dagli agenti dei commissariati Oreto-Stazione e Zisa, coadiuvati da altri reparti della polizia, unitamente a personale della guardia di finanza e polizia municipale.

Effettuati posti di blocco, perquisizioni, riscontri domiciliari su pregiudicati, servizi antidroga, controlli e verifiche amministrative sugli esercizi commerciali.In uno dei controlli i poliziotti hanno fermato una persona che transitava a piedi in via Ettore Ximenes, trovata in possesso di chiavi adulterate. Nella successiva perquisizione domiciliare è stato trovato nel soggiorno dell'abitazione, un teaser, per il quale è stato indagato in stato di libertà.

L'uomo è stato inoltre denunciato per furto di energia elettrica in quanto, nel corso della perquisizione, è stato accertato che l'immobile era allacciato abusivamente alla rete elettrica.

I controlli hanno riguardato anche il fenomeno del lavoro "sommerso": in 4 esercizi commerciali del quartiere è stata rilevata la presenza di sette lavoratori in nero per cui sono state elevate sanzioni amministrative. Complessivamente, a conclusione dei servizi sono state identificate 377 persone, 200 i veicoli controllati, 25 sanzioni al Codice della Strada e 6 sequestri amministrativi.